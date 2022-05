Justiça abre inscrições para atuar no Tribunal do Júri em 2023

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) abriu o edital para atuar no Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte em 2023. Conhecido como júri popular, a atuação é voluntária e responsável pelo julgamento de crimes dolosos - quando há intenção de matar.

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de agosto. Devem ser inseridos nas listas gerais de jurados somente moradores de Belo Horizonte e que tenham encaminhado o comprovante de endereço junto à ficha de inscrição e uma cópia da carteira de identidade. O edital pode ser acessado pelo site do TJMG.

Para a justiça brasileira, nenhuma qualificação profissional é exigida para atuar no Tribunal do Júri. Define-se como júri popular a “expressão democrática da vontade do povo”. Por meio de uma votação secreta, o grupo define o veredicto que é considerado soberano.