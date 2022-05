Professores acusam escolas de ação ilegal para coibir paralisação em BH

Na véspera da paralisação dos professores de escolas particulares de Belo Horizonte e Região, a adesão da categoria ao movimento esquenta o debate entre os docentes e as instituições de ensino. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe-MG), apenas dois colégios informaram a liberação dos funcionários para participar de assembleia marcada para as 10h desta terça-feira (24). Já o Sindicato dos Professores de Minas Gerais (Sinpro), diz que a informação é falsa e acusa os estabelecimentos de práticas ilegais para impedir a adesão de profissionais.

Professores da rede particular de Minas podem votar pro greve nesta terça-feira (24)

Em nota, o Sinepe disse que o Colégio São José, no Bairro Floresta, e Escola da Serra, no Bairro Serra, ambas em BH, foram as únicas a informar que os professores podem participar de evento que acontecerá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)