Semana começa com baixa umidade e aumento da temperatura mínima em BH

Segunda-feira (23/05) terá máxima de 23°C e mínima de 12°C (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A segunda-feira (23/05) começou fria em Belo Horizonte, mas com aumento da temperatura mínima comparada ao registrado na semana passada, quando a capital teve recorde de frio no mês de maio. Segundo a Defesa Civil, a mínima registrada durante a madrugada foi de 12°C.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de dia com céu claro e poucas nuvens durante a manhã e tarde. A máxima na capital pode chegar aos 23°C e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30% à tarde.

A Defesa Civil emitiu alerta de baixas temperaturas nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar polar. O aviso vale até sexta-feira (27/05).

Com a baixa umidade relativa do ar, a Defesa Civil recomenda reforçar a hidratação, principalmente de idosos e crianças; ingerir alimentos leves e frescos, evitando frituras; dormir em local arejado, e se possível, utilizar umidificadores ou bacias com água; evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e as 17h e evitar banhos muito quentes; usar hidratantes por todo o corpo.