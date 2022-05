Frio de 4ºC: veja como e onde fazer doações de agasalhos em Ouro Preto

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quem estiver na cidade vai enfrentar manhãs com nevoeiro. No Sábado, a mínima está prevista para 7° e máxima de 23°. No domingo, a previsão é de 8° de mínima e 22° de máxima (foto: Divilgação/Tino Ansaloni/Voz Ativa)

Com a temperatura mínima de 4°, a sexta-feira (20/5) na cidade histórica de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, amanheceu com uma geada que cobriu as montanhas da serra de Ouro Preto. A queda nos termômetros é motivo de preocupação das 150 famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e das 75 pessoas em situação de rua que precisam da solidariedade para se aquecerem.

A prefeitura de Ouro Preto montou um esquema especial para arrecadar as doações da campanha do agasalho. Um abrigo temporário foi montado, com pontos de coletas e doações destinadas aos dois públicos.

De acordo com a prefeitura, os CRAS Antônio Pereira e Cachoeira do Campo vão receber, das 8h às 17h, doações para atender às famílias. Os itens de maior necessidade são roupas para adultos, roupas infantis, cobertores, toucas, luvas e meias. O CRAS do Bairro São Cristóvão vai receber as doações destinadas, exclusivamente, ao acompanhamento direto das pessoas em situação de rua. A demanda é por toalhas de banho, lençóis, cobertores, leite, biscoitos, manteiga e achocolatados.

Para intensificar as doações, todos os locais de vacinação contra a gripe no dia D, marcado para este sábado (21/5), também estarão recebendo doações.

Turismo solidário

De malas prontas para passar o final de semana na cidade histórica, o morador de Belo Horizonte, Augusto de Carvalho, reservou um espaço para a solidariedade em sua bagagem. O estudante conta que se sensibilizou ao ver as imagens do abrigo temporário destinado aos moradores em situação de rua.

“Estou levando uns lençóis, uma toalha, leite e achocolatado para esquentar os corações de quem precisa. Vejo que é uma oportunidade de retribuir os moradores de Ouro Preto todo o acolhimento que recebo quando vou lá.”

Abrigo

Durante a semana, a Secretaria de Desenvolvimento Social cadastrou 75 pessoas em situação de rua para se abrigarem do frio na antiga Casa Lar, localizada na Rua Tomaz Brandão, 110, no Bairro São Cristóvão.

De acordo com a prefeitura, a maioria das pessoas que pertence à população em situação de rua não procura o abrigo temporário para dormir. Muitas vão principalmente em busca de alimentação, mas, mesmo assim, o local tem colchões suficientes para atender todos que buscarem o abrigo.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) tem realizado busca ativa das pessoas nas ruas da cidade e a prefeitura também conta com o apoio da população, caso encontre um morador em situação de rua que deseja ser abrigado. O contato da Defesa Civil é 199 e (31) 3559-3026.

Temperaturas baixas

O final de semana em Ouro Preto pede um reforço no agasalho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quem estiver na cidade vai enfrentar manhãs com nevoeiro. No sábado, a mínima está prevista para 7° e máxima de 23°. No domingo, a previsão é de 8° de mínima e 22° de máxima.