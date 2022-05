Estuprador foragido há 29 anos é encontrado pela PM em Goiás e preso

O primeiro crime aconteceu em 15 de fevereiro daquele ano, próximo de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas. Valderico, acompanhado de dois sobrinhos, Claudionor Luis Arcanjo e Claudemar Aparecido dos Santos, em um Chevete, armados com revólveres, roubaram um casal jovem de namorados, sequestraram e estupraram a garota de 13 anos e depois a libertaram em um matagal.

Cerca de duas semanas depois, em 2 de março de 1992, Valderico, novamente acompanhado dos mesmos sobrinhos, agiram contra duas irmãs adolescentes em Iguatama, também no Centro-Oeste do Estado.

Armados com revólveres e garrucha, forçaram as jovens a entrar no veículo em que estavam. Após rodar por estradas vicinais, pararam num local ermo e as estupraram. Em seguida, amarram as vítimas em arame farpado e jogaram-nas no Rio São Francisco. Uma das irmãs, com 20 anos na época, morreu afogada, mas a outra, de 17 anos, foi socorrida com vida por um pescador local. O caso ficou ganhou grande repercussão na época "O caso das irmãs de Bambuí".