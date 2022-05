Sul de Minas registra sincelo, fenômeno que congela gotículas de nevoeiro

Fenômeno registrado no Sul de Minas é mais comum na serra de Santa Catarina (foto: Yan Miragaia)

Fenômeno foi registrado nesta quarta-feira (18/05) na Serra da Mantiqueira (foto: Yan Miragaia)

Com a chegada da onda intensa de frio nesta semana em Minas Gerais, cidades do Sul do estado registraram temperaturas abaixo de 0°C. Em função disso, um fenômeno raro denominado sincelo voltou a surgir depois de 23 anos, nesta quarta-feira (18/5), na Serra da Mantiqueira.Para que o sincelo seja observado, é preciso que haja nevoeiro - umidade que se condensa perto do solo - de manhã e que as temperaturas estejam negativas. O fenômeno se dá pelo congelamento de gotículas de ar depositadas nas superfícies, formando gelo.De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir de Azevedo, o fenômeno acontece com o nevoeiro aliado a uma temperatura de -2 a -8°C.“É o congelamento do nevoeiro, em uma superfície extremamente fria, congelando assim os galhos das árvores em altitudes bem mais elevadas. Tivemos registro em Maria da Fé, principalmente, o registro desse fenômeno, que é mais comum nas serras de Santa Catarina, no Sul do Brasil. Tivemos ainda na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas”, disse o meteorologista em entrevista aoEm Monte Verde, os termômetros apontaram 0,6° C, com sensação de -2° C. O registro no Pico da Onça foi feito pelo turista Yan Miragaia.Embora muitas pessoas confundam os fenômenos, há diferença entre neve e sincelo. O primeiro é a precipitação de flocos de gelo, enquanto o segundo se forma perto do chão ou em superfícies.Raro no Sudeste, o sincelo havia sido observado pela última vez no Sul de Minas em 1999.