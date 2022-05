PC realiza reconstituição da morte de menina num ritual religioso em Frutal

A reconstituição do crime ocorreu na casa do avós maternos da criança, localizada em Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: TV Integração/Reprodução)

A reconstituição da morte de Maria Fernanda aconteceu na residência dos avós maternos, situada no bairro Princesa Isabel: local onde ocorreu o ritual e a morte dela.

Além da reprodução de versões, tanto de suspeitos como de testemunhas, a reconstituição da morte da menina definiu para a PC de Frutal variáveis possíveis como: tempo da ação, distâncias e posições de cada investigado.

A mãe, avós maternos e tia da criança e um guia espiritual, suspeitos do homicídio, foram presos no dia 20 de abril durante a Operação “Incorporação da Verdade”. Eles permanecem no Presídio de Frutal e na Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba.

Uma sexta pessoa, um homem que estaria acompanhando o guia espiritual no dia crime, está sendo investigado.