Cadeirante de 94 anos cai de elevador e morre em clínica de Uberlândia

Uma mulher de 94 anos morreu depois de cair com o filho de um elevador para cadeirantes em uma clínica médica em Uberlândia, nesta segunda-feira (16/5). A outra vítima estava com suspeita de traumatismo craniano. O equipamento em que os dois estavam não tinha barras de proteção.Segundo testemunhas, pode ter havido um tranco no elevador, o que fez com que mãe e filho tenham caído de uma altura de menos de 2 metros. A idosa cadeirante teve parada cardiorrespiratória após o impacto e não houve tempo de salvamento.