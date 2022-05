Professora fica ferida após carro despencar em barranco no Sul de Minas

Uma professora de 54 anos ficou ferida depois de o carro conduzido por ela cair em um barranco em Machado, no Sul de Minas. Uma câmera de segurança instalada nas proximidades captou o momento da queda do veículo. A Polícia Civil investiga o caso.









Carro que caiu do barranco ficou destruído em Machado (foto: Estação Notícias / divulgação) O acidente ocorrido na noite de sábado (14/5) repercutiu depois que o vídeo do flagrante foi compartilhado. Após uma caminhonete passar pela Avenida Ricardo Annoni Filho, no Centro de Machado, o automóvel despencou de alguns metros de altura.









Quando os militares chegaram ao local, populares já tinham desvirado o veículo, que ficou destruído, e socorrido a vítima à Santa Casa da cidade. A mulher teve ferimentos pelo corpo, porém, de acordo com funcionários do hospital, já recebeu alta.





As causas do acidente são apuradas pela Polícia Civil. A reportagem do Estado de Minas tentou contato com Glace Maria, mas até o momento não obteve resposta.