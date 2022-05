Homem é preso por agredir companheira e filho bebê com cabo de vassoura

A vítima informou aos militares que o companheiro já havia ameaçado ela com uma arma de fogo (foto: Polícia Militar)

Um homem, de 31 anos, foi preso por lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo em Sete Lagoas, na região Central do Estado, neste domingo (15/5). O suspeito agrediu a companheira, de 23 anos, e o filho, de sete meses, com um cabo de vassoura, no bairro Belo Vale.

Os militares tiveram que arrombar o portão e ao conversar com o autor, ele se mostrou relutante. Bastante exaltado, o homem pegou a criança e se trancou em um dos quartos.

Ainda de acordo com a PM, a criança chorava muito e os policiais tiveram que arrombar as portas de entrada, do corredor e do quarto, efetuando a prisão do autor e entregando a criança para a mãe.

No local foi encontrada uma motocicleta sem placa, que posteriormente foi relacionada a um crime de roubo cometido na cidade de Caetanópolis, também na região Central de Minas.

A vítima ainda informou que o companheiro já havia ameaçado ela com uma arma de fogo. A polícia fez uma busca no imóvel e foi encontrado um revólver calibre 38, com seis cartuchos intactos.

A mulher e o bebê foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). De acordo com a PM, a criança permanece em observação, no entanto, sem risco de morte.