Polícia Civil prende 'pistoleiro' suspeito de 12 homicídios na Zona da Mata

A prisão do homem foi realizada em Leopoldina. E, segundo a Polícia, a suspeita é que ele cometeria um assassinato na cidade.

“Demos ordem a um pedido de prisão pela partipação e execução de um duplo homicídio consumado no bairro Marambaia [em Muriaé] ocorrido no início de fevereiro e também na participação efetiva no assassinato no bairro Santo Antônio [também em Muriaé]”, explicou o delegado Glaydson Ferreira.