Morre o advogado Jacob Máximo, referência em advocacia em Minas

Jacob Máximo morreu aos 79 anos (foto: Reprodução Facebook/Comissão Nacional da Verdade)

Jacob foi presidente da CAA/MG entre 1995 e 1997. O velório foi neste domingo, no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte.





O presidente do Senado Federal do Brasil, Rodrigo Pacheco, prestou condolências à família de Jacob em uma postagem no Twitter. “Referência em advocacia, dedicou-se por 46 anos ao Direito e às causas sociais”, escreveu.

É com tristeza que recebi a notícia, neste domingo (15), do falecimento do advogado mineiro Jacob de Castro Máximo. Referência na advocacia, dedicou-se por 46 anos ao Direto e às causas sociais. Meus sentimentos à sua família e amigos. %u2014 Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) May 15, 2022



Impacto na advocacia

Em 2011, Jacob recebeu o prêmio 'Homenagem ao Advogado' durante colação de grau de uma turma de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, no qual era professor de Ética Profissional.

