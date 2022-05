BHTrans troca cabeamento de cobre de sinais de trânsito por liga metálica

Fios de cobre usados em sinais de trânsito, visados por ladrões, serão substituídos por de material sem atratividade comercial (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A BHTrans iniciou nesta sexta-feira (13/5) a troca dos cabos de energia elétrica dos sinais de trânsito por fios feitos com liga metálica à base de ferro, material sem atratividade comercial. O objetivo é tentar conter os constantes furtos de cabos de cobre na cidade.

O novo cabeamento conduz a energia da mesma forma, sem prejuízo para a operação dos equipamentos. De acordo com o diretor de sistema viário da BHTrans, José Carlos Ladeira, três ações foram planejadas para reduzir o impacto do furto de cabeamentos nos semáforos.

"A primeira é restabelecer o mais rápido possível o cabeamento furtado e assim ajustar as condições de segurança e de trânsito no local. A segunda é catalogar esses locais em que há os furtos e assim contribuir para a estratégia de investigação dos órgãos de polícia (Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil). A terceira ação é a substituição gradativa dos cabos de cobre por cabos com base em uma liga de ferro", disse.

Ainda conforme José Carlos Ladeira, a substituição ocorrerá em todos os locais em que acontecer um furto.

"Também vamos trocar nos locais em que já há uma análise de maior incidência de furtos. A expectativa é que, gradativamente, o número de furtos caia, assim que haja uma percepção que grande parte do cabeamento de energia dos semáforos não tem a atratividade comercial do cobre".

Um levantamento feito pela BHTrans mostra que nos últimos anos foram investidos mais de R$ 560 mil na reposição de cabeamento furtado dos sinais de trânsito da capital.

* Em 2020 = 42.411 metros de cabos / investimento de R$ 182.791,41

* Em 2021 = 29.973 metros de cabos / investimento de R$ 158.893,20

* Em 2022 (janeiro a março) = 25.445 metros de cabos / investimento de R$ 225.951,60