Prazo de subsídio para empresas de ônibus volta a ser debatido nesta quinta

Para empresários, se o subsídio não foi adiantado, o recurso não será suficiente para manter o funcionamento do sistema até maio do ano que vem (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Único impasse entre empresas de ônibus e poder público para chegar a um acordo sobre o transporte público na cidade, o prazo para concessão do subsídio para as concessionárias deve ser novamente debatido nesta quinta-feira (12). Enquanto os empresários querem o repasse até dezembro, quando haveria um aumento na passagem, a ideia da Câmara Municipal e do Executivo é parcelar o valor até março do próximo ano.









Além disso, as concessionárias terão que aumentar o número de viagens nos dias úteis em, no mínimo, 15% e renovar a frota em circulação. Suspensão das ações judiciais que reivindicam aumento do bilhete também é outro ponto que deve ser cumprido.





Até a nova rodada de negociação nesta quinta, às 13h, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) vai analisar o que foi apresentado. A entidade chegou a anunciar que só vai se manifestar após a apresentação de uma nova proposta pelo poder público.





Apesar do impasse, a prefeitura mantém expectativa positiva em selar um acordo. “Acreditamos que eles (empresários) terão consciência de aprovar a proposta”, avaliou o presidente da Superintendência Municipal de Mobilidade (Sumob), André Dantas.

Repasse de verba ao sistema





O recurso, vindo de economias dos parlamentares, se somará aos R$ 163 milhões já ofertados pela prefeitura.