Empresas de ônibus rejeitam discutir acordo até ouvir nova proposta da PBH

Manutenção do preço das passagens é um dos pontos que dependem do acordo entre empresas e poder público (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) manterá sua posição a respeito do período do subsídio proposto em reunião com vereadores e a prefeitura da capital nesta quarta-feira (11). A associação patronal não concorda com os prazos apresentados e só se pronunciará a partir de nova oferta do poder público.





De acordo com o Setra-BH, as empresas de ônibus se reúnem na tarde desta quarta (11), mas aceitar a proposta nos moldes propostos durante a manhã não está em pauta.









Esta foi a única discordância aos 16 pontos apresentados aos empresários pelo Grupo de Trabalho para debater a mobilidade urbana na capital (GT-MOBBH), que reúne membros do Executivo e do Legislativo municipal.

Se um acordo for firmado entre as partes, a Câmara Municipal se prontifica a votar um projeto de lei para o pagamento dos subsídios como forma de resgate às empresas de ônibus, que alegam estar funcionando à beira de um colapso financeiro, e para a manutenção da passagem do transporte no preço atual.





Além disso, o acordo prevê que as empresas aumentem, no mínimo, 30% as viagens diárias em relação à média verificada em dias úteis do mês de março deste ano.

Uma reunião do GT-MOBBH está marcada para a quinta-feira (12), na Prefeitura de Belo Horizonte, às 13h.