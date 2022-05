Após recorde de frio em BH, temperaturas têm leve aumento nesta quarta (11)

A quarta-feira (11) é de céu claro e sem previsão de chuva na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A temperatura em Belo Horizonte nesta quarta-feira (11/5), sobe em relação à essa terça (10/5), que foi o dia mais frio do ano até o momento . Os termômetros na capital mineira marcam a mínima de 12,6°C e máxima de 27°C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









No estado, a temperatura mínima foi de 8°C, registrada em Maria da Fé, na Região Sul, e máxima pode chegar aos 33°C no Norte e Nordeste do estado.





Há possibilidade de chuva hoje apenas no Sul de Minas, devido a uma área de baixa pressão que tem avançado sobre o sudeste, provocando instabilidades na divisa entre Minas Gerais e São Paulo.





As demais reigiões do estado terão céu claro a parcialmente nublado.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais