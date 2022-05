ONG fará caminhada ecológica pela preservação do Parque Serra do Rola Moça

A caminhada terá, ao todo, cerca de 13 km, e passarará pelo Mirante das Três Pedras e o Mirante do Planeta (foto: Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta/ Divulgação)



Corredores, ciclistas e a população em geral vão participar de uma caminhada ecológica. O encontro vai ocorrer no Centro Integrado de Operações, na Região do Barreiro, com largada prevista para as 7h. A preservação do Parque Estadual Serra do Rola Moça , no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será o tema de uma ação a ser feita no próximo domingo (15/5) pela Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta.Corredores, ciclistas e a população em geral vão participar de uma caminhada ecológica. O encontro vai ocorrer no Centro Integrado de Operações, na Região do Barreiro, com largada prevista para as 7h.





Patrimônio natural





A caminhada, que será feita em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Polícia Militar de Minas gerais (PMMG), terá cerca de 13 km (ida e volta). “Do Barreiro, nós vamos subir até o Mirante das Três Pedras e, na sequência, seguimos para o Mirante do Planeta, pegando a estrada do parque com acompanhamento de batedores do IEF e da PMMG", disse Fernando.





O evento encerrará com a inauguração, em frente ao centro de visitantes do Parque, às 10h, de um jardim de esculturas produzidas pelo artista plástico mineiro Leandro Gabriel. As obras foram doadas pelo artista à Zeladoria do Planeta, que, por sua vez, fez a doação ao Parque Estadual Serra do Rola Moça . Ao todo, serão 22 esculturas instaladas em diversos pontos turísticos do local.





A ação vai contar, ainda, com a distribuição gratuita de água e sucos aos participantes. Para participar, os interessados devem fazer as inscrições, de forma gratuita, pelo número de WhatsApp (31) 98772 – 6896 ou enviar um e-mail para zeladoriadoplaneta@gmail.com.

Parque Estadual Serra do Rola Moça

O Parque Serra do Rola Moça é uma das áreas verdes mais importantes de Minas Gerais. Além da riqueza da fauna e flora, o local possui seis mananciais, responsáveis por abastecer de água parte da região metropolitana da capital mineira. São eles: Rola-Moça, Taboões, Bálsamo, Catarina, Barreiro e Mutuca. Todos declarados pelo Governo Estadual como Áreas de Proteção Especial (APE).





O Parque está próximo à Serra do Curral e, em função do projeto de mineração da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa), aprovado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), também é uma preocupação do Ministério Público Federal (MPF), já que a mineração na serra poderia afetar o local

O MPF ainda cita que o projeto interfere nas áreas do Parque Estadual da Baleia, o Parque Municipal Paredão da Serra do Curral e o Parque Municipal das Mangabeiras, em Belo Horizonte, e o Parque Municipal Rego dos Carrapatos, em Nova Lima.

Sobre a ONG

A ONG Zeladoria do Planeta é uma entidade ambientalista, fundada em 2001, com sede em Belo Horizonte. A instituição, parceira da Coca-Cola FEMSA Brasil, promove eventos, campanhas, cursos, projetos de capacitação e concursos de cunho ambiental, além de trabalhar na criação de centros de educação ambiental.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais