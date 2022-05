Câmara de Uberaba aprova projeto que proíbe venda de fogos com estouros

A autora do projeto, Denise Max (Patriota), durante reunião de ontem (2/5) na Câmara Municipal de Uberaba (CMU) (foto: TV Câmara Municipal de Uberaba/Reprodução)

A Câmara Municipal de Uberaba aprovou na noite dessa segunda-feira (2/5), por unanimidade, projeto de lei que proíbe a venda, comercialização, armazenamento e soltura de fogos de artifício ou artefatos pirotécnicos com estouros. Serão permitidos apenas produtos de efeito visual.





A proposta de autoria da vereadora Denise Max (Patriota) segue agora para sanção da Prefeitura. Após isso, os estabelecimentos da cidade terão o prazo de seis meses para se adequar à nova lei.









Conforme trecho de destaque do novo projeto, o objetivo da proibição da poluição sonora dos fogos está relacionado não só ao bem-estar dos animais, mas também de idosos, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), recém-nascidos e crianças.





Por outro lado, a nova proibição não se aplicará a treinamentos que forem realizados por forças policiais em Uberaba.





O vereador Cabo Diego Fabiano de Oliveira (PP) apresentou recente emenda em texto do Código de Posturas de Uberaba que viabiliza o armazenamento, queima e soltura de bombas, fogos de artifícios, entre outros artefatos, nas atividades de natureza policial ou militar. A Câmara aprovou a redação.