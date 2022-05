Uberaba: quase um mês sem registrar mortes por COVID-19

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou cerca de 705 mil doses da vacina contra a COVID (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





O mês começou com duas boas notícias para o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, com relação à pandemia da COVID-19: quase um mês sem registros de mortes e queda de cerca de 50% nos novos casos positivos da doença no mês de abril.





A última morte causada pela doença na cidade aconteceu no dia 5 de abril - neste mês foram contabilizadas um total de três mortes. Já em março, 20.





Além disso, enquanto março contabilizou 2.086 novos casos de COVID, em abril, esse indicador caiu para 1.182.





Em maio, a média de novos casos positivos por dia na cidade está em 24, segundo o boletim epidemiológico do dia 1/5, 28 moradores de Uberaba testaram positivo para a doença e no boletim de ontem, foram 20 novos casos. A taxa de transmissão semanal registra 0,67.





O boletim também mostra que onze pessoas estão internadas nos hospitais de Uberaba, sendo cinco pacientes na ala de UTI e seis no setor de enfermaria.





Último boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, divulgado na noite desta segunda-feira (2/5) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





Por outro lado, assim como no mês passado, o desafio do município continua tentar convencer cerca de 50% das pessoas acima de 18 anos, que estão em atraso com a terceira dose da vacina.





Atual Vacinômetro de Uberaba, atualizado nesta segunda-feira (2/5) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





Uberaba, que tem cerca de 340 mil pessoas, aplicou um total de 704.693 mil aplicações de doses da vacina contra a COVID-19.





Desde o início da pandemia, foram registrados na cidade 82.732 casos da COVID-19, sendo que 80.632 pessoas se recuperaram e 1.532 morreram.