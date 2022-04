Belo Horizonte terá máxima de 28ºC neste sábado

Céu com nuvens na Praça da Liberdade na manhã deste sábado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os termômetros em Belo Horizonte neste sábado (30/4) ficam entre 17ºC e 28ºC, com manhã, tarde e noite de poucas nuvens e ventos fracos e moderados. A umidade máxima fica em 80%, conforme previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).A nebulosidade que marca o sábado em quase todas as regiões do estado é efeito da entrada de ar úmido, que influencia na diminuição do calor.No Sul e Zona da Mata, céu parcialmente nublado e chuvas isoladas, no Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Rio Doce o dia é de céu parcialmente nublado, e nas outras regiões de Minas Gerais, assim como na capital e proximidades, céu claro a parcialmente nublado.O Sul de Minas registra temperatura mínima de 11ºC, enquanto os termômetros chegam a 33ºC no Triângulo Mineiro e Noroeste.