Cães matam cinco bezerros em chácara de Frutal em três dias

Somente em um dia (última terça-feira, 26/4), a matilha teria matado três bezerros (foto: Creative/Commons/Divulgação)





Um pecuarista de Frutal, de 47 anos, registrou ocorrência na Polícia Militar (PM) após cinco bezerros de sua chácara terem sido mortos, supostamente, por três cães de grande porte.





Os ataques teriam ocorrido em sua propriedade rural, situada às margens da BR-364, proximidades do município, entre os dias 20 e 26 de abril.

Conforme o relato do pecuarista aos militares, o primeiro ataque aconteceu no dia 20 de abril, quando os três cães - dois da cor amarela e um da cor cinza com listras pretas, que pertencem a uma empresa situada nas proximidades - mataram uma bezerra.





No dia seguinte, ainda de acordo com o pecuarista, o ataque dos cães se repetiu: mais uma bezerra foi morta pela matilha.





Na última terça-feira (26/4), três bezerras da chácara foram encontradas mortas e, possivelmente, também vítimas dos mesmos cães.





No boletim registrado na PM, também consta que ele não conseguiu contato com os proprietários da empresa, onde vivem os cães.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para descobrir se a corporação instaurou inquérito do caso e se o proprietário da empresa prestou depoimento, mas não obteve resposta.



Reportagem em atualização