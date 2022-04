Protesto de moradores da ocupação Vila Maria fecha Anel Rodoviário

Longo congestionamento se formou nos dois sentidos do Anel Rodoviário (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um protesto de moradores da ocupação Vila Maria fechou o trânsito no Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, nos dois sentidos, na manhã desta quinta-feira (28/04). Às 07h25 a via foi liberada.

Eles protestam contra decisão judicial que determina reintegração de posse do espaço onde os moradores construiram casas. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e pedem diálogo com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman.

Um grupo de cerca de 40 famílias da ocupação, que fica no Parque Jacques Costeau, na Região Oeste de Belo Horizonte, estão no local desde o início da manhã.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar acompanhou a manifestação.

O trânsito é complicado nos dois sentidos da via mesmo com a liberação.