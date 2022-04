Após 100 meses de obras, catedral prepara espaço da "Pietá das Gerais"

Dom Walmor inspeciona obras da Cristo Rei, que chega à metade: expectativa é que a nave, a Tenda da Paz, esteja concluída ainda este ano (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte de Belo Horizonte, completa 100 meses de obra, e, diante dessa escalada com grande participação comunitária, o arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, tem duas novidades. A primeira está na conclusão da nave, a Tenda da Paz, da “igreja-mãe da Arquidiocese de BH”, prevista para este ano, a tempo das festividades de Cristo Rei, celebradas em novembro. A segunda, mais próxima, será o preparo do espaço no qual ficará a imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas – o local está de frente para a Avenida Cristiano Machado, no Bairro Juliana.

“Quando a imagem estiver em seu local definitivo, quem passar de carro ou a pé na Cristiano Machado poderá ver a escultura com 8 metros de comprimento, 4m de largura e 3m de altura, feita por Guilherme Marques, artista plástico de Cristiano Otoni (Região Central de Minas). Ela terá o manto com as montanhas de Minas e traz também a degradação causada pela mineração. É a Pietá das Gerais”, diz o arcebispo e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Na manhã de domingo, após a Missa da Misericórdia e com o entusiasmo nas alturas, dom Walmor mostrou ao Estado de Minas o andamento dos serviços, iniciados em 2013, a partir do projeto do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012).





Ainda é difícil caminhar pelas áreas internas da catedral tal a quantidade de andaimes, escoras e estruturas, onde trabalham 120 operários de diversos setores da construção civil. Na companhia do diretor de infraestrutura da Arquidiocese de BH, engenheiro Rômulo Albertini Rigueira, dom Walmor vai apontando os avanços e se detém, encantado, diante do altar externo, cuja cobertura traz as famosas curvas, marca registrada de Niemeyer. “Temos muito serviço a fazer, por isso precisamos demais da colaboração de todos na grande campanha para reunir os recursos. “A catedral é construída com a bênção de Deus, proteção de Nossa Senhora da Piedade e patrocínio de São José”, ressaltou o arcebispo ao passar pela área onde repousarão os bispos e sacerdotes de BH. Ele adiantou que os restos mortais de dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967), o pioneiro, dom João Resende Costa (1910-2007) e dom Serafim Fernandes de Araújo (1924-2019) serão transferidos do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, conhecido como Igreja Boa Viagem.





Em 100 meses de serviços, que equivalem a quase nove anos, foram concluídos 50% do volume de concreto aplicado. O percentual significa que o trabalho está na metade, sendo gastos até agora R$ 72 milhões, fruto de doações e da campanha sob responsabilidade da Arquidiocese de BH. Não há previsão para o término de concretização de todo o projeto, orçado em R$ 144 milhões, e que está sendo construído por etapas. “A conclusão da obra de engenharia da Tenda da Paz representa um grande avanço, pois, nesse espaço principal da catedral, mesmo sem revestimento, poderão ser celebradas as missas, ainda neste ano”, conta o engenheiro Antonio Márcio.





Admirador de Oscar Niemeyer, Antônio Márcio revela que a construção da Tenda da Paz é muito complexa, pois terá 21 metros de altura – “mais exatamente 21,15m”, ressalta –, na forma de oito anéis de estruturas que variam entre dois e três metros. O espaço de 44 mil metros quadrados fica sobre o auditório, onde atualmente ocorrem as celebrações e será coberto por uma “casca de concreto”. Sobre ela, irão os dois pórticos, de 100 metros de altura, que têm várias interpretações à luz da fé católica: para uns, mãos postas em direção ao céu, para outros, velas de um barco.





IGREJA-MÃE Em construção no Vetor Norte da capital, e concretizando o sonho do primeiro arcebispo de BH, dom Antônio dos Santos Cabral, a Cristo Rei se tornou oficialmente a igreja-catedral da Arquidiocese de BH em 11 de fevereiro de 2021, na abertura do Ano Jubilar Centenário da instituição. O espaço já se encontra a serviço da evangelização e do cuidado com os pobres.





Iniciada em 2013, a construção da Catedral Cristo Rei segue o projeto no compasso das ajudas voluntárias. Na estrutura sob a Praça das Famílias haverá uma série de setores de evangelização e prestação de serviços





Quem quiser colaborar com as obras da Catedral Cristo Rei, com doação de qualquer valor, pode usar também a internet, no site

www.catedralcristoreibh.com.br/doa.

Informações: (31) 3269-3100.