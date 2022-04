Região metropolitana de BH tem apenas três crematórios (foto: Daniel Alves/FPMZB)

Menos de um mês após a abertura do edital de credenciamento de cemitérios, a Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu, por tempo indeterminado, o chamamento público para a prestação de serviços de cremação no município. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial do Município.De acordo com o documento, o edital foi suspenso devido a "necessidade de prazo para responder aos pedidos de esclarecimento e impugnações apresentadas''. O início da licitação estava previsto para o próximo domingo (1).Para a concessão do serviço, a prefeitura iria pagar R$ 3.500 por cremação, incluindo diária necessária da câmara fria e uma urna cinerária.Segundo informações do edital, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a região metropolitana de Belo Horizonte tem apenas três crematórios instalados nos municípios de Santa Luzia, Betim e Contagem.