'A gente não faz isso nem com lixo', diz delegado sobre morte de bebê

Polícia Civil relata a frieza da mãe ao jogar filho em córrego, em Três Pontas (foto: Equipe Positiva / divulgação)



“A gente afastou a ideia inicial que seria um infanticídio, após um laudo médico. A jovem fez esse exame psiquiátrico na penitenciária, em Três Corações. Com isso, essa possibilidade foi afastada. Além da forma como ela regiau a toda situação", disse o delegado Gustavo Gomes.



Segundo a polícia, o bebê deve ter morrido por causa das condições do parto, a forma como o cordão umbilical foi puxado, falta de estrutura e higiene.



A Polícia Civil relata sobre a frieza da jovem em relação ao caso. Desde quando agiu sozinha em casa ao ter a criança até depois de tentar fugir da responsabilidade.



"A gente não tem a prova de dentro do banheiro, mas todos os indícios indicam a frieza na conduta. Ela até saiu com os amigos após o crime. E ainda fugiu da responsabilidade e pegou um ônibus para São Paulo", explicou.



De acordo com a polícia, imagens de segurança provaram que a mulher jogou o recém-nascido em um córrego na área central da cidade. "O caso comoveu a todos. A gente não faz isso nem com lixo, imagina com uma criança, um recém-nascido", comenta.



A polícia afastou a possibilidade de ter uma outra pessoa envolvida no crime. A jovem de 23 anos, que já tem uma filha de 5 anos, vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. "O homicídio é doloso, ela agiu com intenção de ceifar a vida. O bebê não só nasceu com vida, mas com expectativa de vida", afirmou.



No dia em que o bebê foi encontrada, o delegado Gustavo Gomes informou que “a criança nasceu com 1,7 Kg com vida, teve o cordão umbilical cortado de maneira arcaica, que indica que pode ter sido feito em casa por pessoas não habilitadas”.

A Polícia Civil de Três Pontas, no Sul de Minas, concluiu o inquérito do caso do recém-nascido jogado em córrego em Três Pontas já morto. A mãe, uma jovem de 23 anos, vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela revelou ter medo de ser morta na cadeia.