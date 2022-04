Frio em BH: capital amanhece com sensação térmica de 2°C

Semana é de céu claro e frio ao amanhecer e anoitecer em todo o estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







É hora de tirar os agasalhos do armário! Após os recordes de temperatura do último sábado (16/4), os termômetros seguem marcando números mais baixos ao longo da semana. Hoje (18/4), Belo Horizonte registrou mínima de 13°C pela manhã, com sensação térmica de 2°C nos bairros mais elevados da capital, como Mangabeiras, Belvedere e Buritis.

O dia é de céu claro a parcialmente nublado em BH, e a máxima que deve ser registrada à tarde é de 28 °C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35% à tarde. Não há previsão de chuva hoje e nem no decorrer da semana.





Com a massa de ar frio polar, boa parte do estado segue com o céu claro. Os dias começam e terminam com frio, e as temperaturas só sobem durante a tarde, clima típico de outono. O céu fica parcialmente nublado a claro nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





A temperatura mínima prevista no estado é de 5,3°C em Maria da Fé, na região Sul, e a máxima de 32°C no Noroeste. A tendência para a semana é que a temperatura mínima suba em todo o estado.





Fim de semana de frio





O feriado de Semana Santa foi de frio, como prometido pelos meteorologistas. Belo Horizonte registrou recordes de temperatura mínima do ano de 2022, com 11,9 °C no sábado (16/4).





Em todo o estado, Maria da Fé, na região Sul, foi a cidade com a menor temperatura notificada no ano, com 2,5°C também no sábado. Foi onde ocorreu, também, a primeira geada de 2022.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.