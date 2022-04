Acidente entre carro e ônibus complica trânsito na Francisco Sales

Duas mulheres apresentaram dores e escoriações e precisaram de atendimento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um acidente entre um carro e um ônibus do transporte público de Belo Horizonte está complicando o trânsito na manhã desta segunda-feira (18/04) na Avenida Francisco Sales, no Bairro Santa Efigênia.

O veículo bateu de frente com o ônibus no cruzamento entre as avenidas Francisco Sales e Carandaí. Para quem vai sentido Santa Casa encontra somente uma pista liberada no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas mulheres que estavam no carro precisaram de atendimento médico. As vítimas de 41 e 34 anos apresentaram dores e escoriações. Uma delas está grávida.

O Samu e a Polícia Militar também estão no local do acidente.