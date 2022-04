Bispo Dom Nivaldo celebra missa de Lava-pés no Ceresp de Betim

A celebração, que levou emoção aos presos, ocorreu na quadra coberta do Ceresp de Betim (foto: Sejusp)

Uma quinta-feira (14/4) especial no Ceresp Betim, na Grande BH. Lá, foi celebrada uma missa, a Cerimônia de Lava-pés, rito religioso observado por diversas denominações cristãs que é baseado no relato de João 13:1-17 , que menciona Jesus durante a Última Ceia , e que foi celebrada pelo bispo-auxiliar de Belo Horizonte, Dom Nivaldo dos Santos Ferreira. A cerimônia é realizada, sempre, na Quinta-Feira Santa da Semana Santa

A celebração aconteceu na tarde desta quinta-feira e reuniu grande parte dos presidiários que cumprem pena naquele estabelecimento. O evento cativou os detentos e emocionou o celebrante.

“A impressão que fiquei, depois da celebração, é de que o Ceresp é um lugar onde se encanta Jesus Cristo. Lembrei de uma fala dele, nos seus últimos dias, quando fala ao pai: “Estive preso e vieste me visitar”. Foi essa a sensação que tive no contato com os que aqui estão cumprindo suas penas”, diz Dom Nivaldo.

E foi além: “Saí encantado por encontrar pessoas se recuperando e que têm limitações, mas que estão com o coração aberto, cheias de esperança, que querem encontrar um novo caminho.”

Dom Nivaldo falou ainda que esta foi uma oportunidade que teve para um novo aprendizado, para se humanizasse ainda mais. “Os ensinamentos de Deus fazem o bem, pregam o bem, o amor a todos. Não há lugar para o mal, que nunca deve ser feito”.

Um detento, Marcelo Silveira Miguez Mandes, disse ter ficado encantado com a visita de Dom Nivaldo e que se emocionou. “Fomos abençoados. Foi uma grande Santa Missa. Pudemos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Temos de agradecer à Pastoral Carcerária pela iniciativa. Sou muito grato.”