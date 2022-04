Motorista de caminhão morre ao cair de ponte em rodovia

Durante o seu resgate, o motorista se apresentou aos bombeiros como Geraldo (foto: 8º BBM/Divulgação) Um motorista de carreta morreu após perder o controle do veículo na BR-452 e cair da ponte do Rio Claro, em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro. Não há informações sobre os motivos do acidente, que aconteceu no sentido Uberlândia/Nova Ponte, no final da noite dessa quarta-feira (13/4).

“A equipe de salvamento deslocou para o local do acidente juntamente com a guarnição do CBU (Chefe Bombeiro da Unidade no plantão). A vítima foi liberada das ferragens em estado grave pelos militares e repassada prontamente a uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel com Urgência).

Informações repassadas pelo CBU é que a vítima estava consciente durante o atendimento e se apresentou como Geraldo”, diz nota do 8º BBM.

No entanto, ainda conforme a nota, os bombeiros não encontraram nenhum documento com a vítima ou no veículo, sendo que a Polícia Militar Rodoviária de Nova Ponte,responsável pelo trecho, realizaria buscas na tentativa de localizar algum dado sobre o motorista.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe e, desta forma, as causas do acidente, bem como as circunstâncias, serão investigadas.