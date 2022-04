Motorista perde o controle e bate em semáforo na Savassi

Esquina da Avenida Nossa Senhora do Carmo e a Contorno (foto: Google Strret View/Reprodução)

Um motorista perdeu o controle do carro e acabou colidindo com um semáforo na manhã deste domingo (10/4). De acordo com o homem, de 22 anos, que dirigia o veículo, um outro carro se envolveu na batida, mas não foi encontrado pela Polícia Militar (PM).