Leilão para privatização da rodoviária de BH é suspenso pela Justiça

O leilão de concessão da rodoviária de Belo Horizonte, cinco terminais da capital e 17 estações do Move metropolitano foi suspenso pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A decisão entendeu que o edital apresenta inconsistências e determinou a suspensão do processo na última sexta-feira (25), mesmo dia em que as estruturas foram arrematadas pela iniciativa privada