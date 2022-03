Tarifa de ônibus em Sete Lagoas fica mais cara a partir de 4 de abril

Os novos valores da passagem, que atualmente é R$ 3,80, valem a partir de 4 de abril (foto: Reprodução / Facebook Turi Transportes)





A tarifa do transporte coletivo em Sete Lagoas será reajustada para R$ 4,25 no cartão de transporte, e R$ 4,50 em dinheiro.

Os novos valores da passagem, que atualmente é R$ 3,80, valem a partir de 4 de abril para todas as linhas. A mudança foi publicada na terça-feira (29), no Diário Oficial do Município de Sete Lagoas, o Decreto Nº 6.760.





A concessionária do serviço na cidade, a Turi, ameaçou não circular em algumas comunidades localizadas na zona rural por conta da alta no preço do diesel e outras despesas.





"Compete à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, no exercício de suas atividades de gerenciamento do Serviço de Transporte Coletivo, promover o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, bem como promover, mediante provocação do interessado, reajuste da tarifa e proceder à sua revisão, sempre que necessário", justificou o Executivo no decreto.