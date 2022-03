Sete Lagoas: motorista atropela cavalo, cai em barranco e morre na MG-238

O tráfego de veículo teve de ser interrompido até a retirada do animal da pista (foto: CBMMG)

Um motorista morreu na manhã deste sábado (26/3), no KM 17 da rodovia MG-238, próximo ao trevo de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, após atropelar um cavalo que estava solto na pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um Celta prata, atingiu o cavalo solto na via, capotou e caiu num barranco na marginal.

Um dos ocupantes conseguiu sair do veículo. No interior deste, no entanto, o motorista ficou, e não se mexia. Com a chegada dos bombeiros, a confirmação de que o homem, de 63 anos, tinha falecido. O trânsito teve de ser interrompido, pois o animal estava no meio da pista.

A Polícia Civil foi acionada e esta tenta localizar o proprietário do animal, que pode ser indiciado como responsável pelo acidente, já que a lei prevê que os donos de animais devem cuidar para que os animais não cheguem a ruas, avenidas e estradas.

O que diz a lei

O Capítulo III do Código Brasileiro de Trânsito estabelece a forma como esses animais devem ser conduzidos na via pública. Os animais não podem permanecer sozinhos na via pública sem cuidados por parte de um guia.





O artigo 53 diz: Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte:

I – para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito;

II – os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista.