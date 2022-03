Rodoviária de BH, terminais e estações do Move são arrematados por R$ 20 mi

BE

Rodoviária de BH deverá receber investimentos imediatos após a concessão, segundo prevê edital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Rodoviária de Belo Horizonte, cinco terminais da capital e 17 estações do Move metropolitano foram concedidos à iniciativa privada por R$ 20 milhões. Em leilão realizado na tarde desta sexta-feira (25), na Bolsa de Valores B3, em São Paulo-SP, o Consórcio Terminais BH efetuou o lance mais alto e terá o direito de administrar as estruturas pelo período de 30 anos.

A oferta mínima foi superada em 1.829,05% pela proposta vencedora. Além do consórcio vitorioso, participaram do leilão a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.(Sinart), que ofereceu o valor máximo de R$ 19,5 milhões e o Consórcio Move Minas, que fez seu último lance no valor de R$ 6 milhões.





De acordo com o previsto em edital, nos seis primeiros meses de concessão, o Consórcio Terminais BH deverá cumprir uma série de investimentos na rodoviária, terminais e estações. Dentre eles estão a implementação de rede de internet wi-fi, tomadas elétricas, reformas em banheiros, revitalização da sinalização e revisão de sistemas de escadas rolantes e elevadores.





Em até dois anos de administração privada, o Consórcio Terminais BH deverá também apresentar projetos de arquitetura e engenharia que garantam a recuperação de pavimentação e drenagem do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), a Rodoviária de Belo Horizonte.





Nos cálculos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), um investimento de R$ 116 milhões em melhorias é esperado ao longo do período de 30 anos de concessão.





Veja a lista de terminais e estações incluídos no projeto de concessão:





Terminais metropolitanos

Sarzedo

Ibirité

Justinópolis

Morro Alto (Vespasiano)

São Benedito (Santa Luzia)





Estações

Risoleta Neves

Portal Santa Luzia

Ubajara

Atalaia

Alvorada

Bernardo Monteiro

Nossa Senhora de Copacabana

UPA Justinópolis

Aarão Reis

Oiapoque

Parque São Pedro

Canaã

Bosque da Esperança

Trevo Morro Alto

Cidade Administrativa

Serra Verde

Trevo Santa Luzia.