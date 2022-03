Manifestação impede circulação de ônibus na Estação Venda Nova

Para obstruir a circulação dos ônibus, alguns usuários sentaram no chão, no entorno dos veículos (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press)

Passageiros interditam a Estação Venda Nova na manhã desta sexta-feira (25), em protesto contra os constantes atrasos e as más condições do transporte coletivo municipal da linha 62. Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), a manifestação afeta a saída e a entrada dos ônibus das linhas 61, 62, 63 e 64.Para impedir a circulação dos ônibus, alguns usuários sentaram no chão, no entorno dos veículos. Eles reclamam que, mesmo antes da greve dos metroviários , havia ausência e superlotação dos transportes coletivos. O trânsito da região está congestionado, e os ônibus que estão na Estação Venda Nova estão parados.

Os passageiros também exigem respostas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sobre a redução das linhas de ônibus e a paralisação dos metroviários. Com a greve, de acordo com a BHTrans, nos horários de pico, há cerca de 90 mil passageiros a mais nos ônibus municipais.

A empregada doméstica Lenice da Silva, de 38 anos, estava com destino ao centro, mas ficou retida na estação e não sabia se seguiria para o trabalho ou se voltaria para casa.

“O 62 não está funcionando e é justamente o ônibus que me leva ao serviço. A situação do transporte coletivo em BH está absurda, pois, além de reduzirem os horários de ônibus, estão querendo aumentar o preço da passagem. Daqui a pouco, os patrões não terão condições de pagar a condução dos funcionários”, contou.



Josiane Batista, de 33 anos e operadora de caixa, ficou na Estação desde às 8h, mas afirmou concordar com as manifestações, já que o transporte coletivo está atrasando todos os dias e as estações estão lotadas. "É um descaso com a população, ninguém está aguentando mais. Ficamos horas esperando e, no momento de voltar para casa, às 18h, é pior ainda. Estão colocando ônibus pequenos no horário de pico”, disse.

A empresa também informou que manifestantes estão aguardando representantes do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros (SetraBH). Além disso, foram acionados agentes da BHtrans, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Guarda Municipal, que buscam acalmar os manifestantes.

O Estado de Minas aguarda mais informações da BHTrans e da PMMG, que ainda não fechou o Boletim de Ocorrência (BO).