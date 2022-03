Menos de 30 mil passageiros utilizam o metrô no terceiro dia de greve

Estações do metrô de BH ficarão abertas das 10h às 17h nos dias de greve (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) fez, nesta quinta-feira (24/3), novo balanço da greve dos metroviários em Belo Horizonte, que teve início na segunda-feira (21/3). No terceiro dia de paralisação, 29.850 pessoas usaram o transporte.

O número representa uma queda de mais de 70% do movimento normal. No dia a dia, a CBTU diz que mais de 100 mil passageiros usam o serviço. Nos três primeiros dias de greve, 90.079 bilhetes foram vendidos.





Depois de assembleia realizada na Praça da Estação, os metroviários decidiram pela continuidade da paralisação. Dessa forma, os funcionários continuarão trabalhando em escala reduzida – das 10h às 17h –, desconsiderando ordem judicial que obrigava o transporte a funcionar nos horários de pico: entre 8h30 às 12h e 16h30 às 20h.





A greve questiona a estabilidade dos empregos após a transferência para empresas privadas no futuro, prevista no item 3 da Resolução CPPI nº 206, com normas para a privatização do metrô.



Hoje, a CBTU conta com mais de 1,5 mil funcionários ativos.

A resolução permite que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) faça a transferência dos funcionários para as empresas privadas que futuramente serão responsáveis pela administração do serviço.





Na semana passada, a Justiça havia determinado multa diária de R$ 30 mil para o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG) caso a ordem fosse descumprida. A CBTU acionou o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para aumentar a medida administrativa, mas não obteve sucesso.