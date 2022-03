Pela segunda vez em uma semana, prédio da Santa Casa de BH é pichado

Instituição está indignada com as atitudes de vandalismo (foto: Reprodução/Santa Casa BH) A Maternidade Hilda Brandão, localizada na Avenida Francisco Sales, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem sofrido diversos ataques de vandalismos na fachada do prédio. De acordo com o Grupo Santa Casa BH (GSBBH), é a segunda vez em uma semana que o local é pichado.









A fachada da Maternidade Hilda Brandão passa por obras de manutenção e limpeza desde dezembro de 2021, com previsão de entrega em abril de 2022.





Segundo a instituição, as obras são necessárias para adequar a acessibilidade à população. No local, está sendo feito uma rampa de acesso à entrada, a recomposição do reboco e uma nova pintura, conforme projeto aprovado na Diretoria de Patrimônio Municipal.





"O objetivo é garantir um melhor acesso, sanar as principais necessidades de manutenção, e garantir a limpeza contra vegetações, sujidades e pichações", pontuou a instituição em nota.

Na manhã desta quarta-feira (30/3), a reportagem do Estado de Minas esteve no local e a fachada do prédio que havia sido pichada já foi pintada novamente.

Fachada do prédio já foi pintada novamente (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

A nova pintura da fachada segue as tonalidades similares às existentes. O antigo prédio da Maternidade Hilda Brandão, inaugurado em 1916, hoje é sede da provedoria, diretoria e setores administrativos do Grupo Santa BH. A atual maternidade funciona dentro da Santa Casa BH, no 11º andar do prédio.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais