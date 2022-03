Após dois anos, UFMG retoma aulas presenciais (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Um dia marcado por encontros, reencontros e adaptação. Assim foi esta segunda-feira (28/03) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que retoma as aulas presenciais da graduação depois de mais de dois anos.









A reportagem do Estado de Minas esteve no Campus Pampulha, na região de mesmo nome em Belo Horizonte, e constatou diversos encontros. Grupos de alunos - todos com máscara de proteção, respeitando norma da universidade - se reunindo pela primeira vez presencialmente eram comuns em todos os cantos, e a expectativa, em todos os casos, era alta.





É o caso de Lucas Machado, de 18 anos. Estudante do terceiro período de Engenharia Metalúrgica, o jovem estava com os amigos que conhecia somente de forma virtual e afirmou que, mesmo empenhado nas aulas, tentará aproveitar tudo de bom que a faculdade pode oferecer.





"Nós nos conhecemos na internet, hoje é a primeira vez que a gente se encontra. Esses primeiros períodos de ciclo vazio vou tentar focar mais, mas na faculdade não se pode pensar só na sala, é muito vasto, então tem que aproveitar ao máximo possível", disse.





Lucas também comentou que a transição para a faculdade requer adaptação. "A transição de escola para faculdade é muito diferente, o professor não te dá a mão para ensinar matéria. É uma adaptação realmente, e como a gente pegou os dois primeiros no online, vai ser uma transição difícil, mas que a gente vai romper. No presencial vai ser melhor, no online é mais difícil, sem muito contato".





Caso semelhante é o de Victor Lopes, de 21 anos. No terceiro período de Filosofia, o estudante comemorou o fato de encontrar os colegas pela primeira vez e o retorno da aula presencial.





"A gente se conhecia só no online, ficamos próximos, com grupos de estudo, mas por exemplo é a primeira vez que todos estão se vendo presencialmente. A expectativa é grande, porque num curso como Filosofia eu acho que 50% dele está no contato presencial, até fora da academia, de muita reflexão e debate", disse.

Davi Santiago e Arthur Kruschewsky, alunos de Engenharia Elétrica (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O dia é marcado por aulas introdutórias e apresentações dos prédios. É o caso de Davi Santiago, de 20 anos, no terceiro período de Engenharia Elétrica, que não tem aula nesta segunda-feira, mas veio à faculdade para conhecer os colegas e a própria UFMG.





"É o terceiro período, mas é o primeiro. Porque a gente não teve nada presencial, a gente passou no online e fez dois períodos online. Eu estou indo ver os amigos, pois a gente se conhece basicamente virtualmente e também para achar as salas. É muito grande, saber onde é o prédio não significa saber onde é a sala", afirmou.





O aluno também afirmou que a expectativa é alta. "No talo, a expressão correta, igual mineiro fala. Eu gosto bastante de estudar, então poder voltar para a sala é uma sensação boa, e como a gente está parado desde 2020, poder voltar à rotina é o principal".





No quarto período de Letras, Maria Elísia é outra que está conhecendo os colegas pela primeira vez de forma presencial.

Maria Elísia, estudante de Letras (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) "Não tive aula presencial, entrei no segundo semestre de 2020. Vai ser uma experiência bem agradável, a UFMG está trabalhando para ser acolhedora para que todos se sintam bem. Vai ser a primeira vez que encontro a turma. Eu sou de Moeda, estudei em Congonhas, agora tive que mudar para BH e estou muito ansiosa", afirmou.

Flávia Soares, nova amiga de Maria, também está ansiosa com a chegada na faculdade. Ela está no segundo período de Terapia Ocupacional.

"Estou me sentindo caloura por vir aqui na primeira vez, estar aqui e estudar no presencial, pois não sabemos como é. Mas também não, pois já estudei um período, mas conhecer todo mundo vai ser legal, não conheço o pessoal. Eu conheço os prédios, mas vai ser difícil, devo me perder um pouco. Não conheço muita gente da sala, então vai ser legal. Estou ansiosa, depois que as meninas saírem quero conhecer mais, museus aqui, andar por aqui, conhecer tudo que tem. A expectativa é dentro e fora da sala", diz.

Protocolo e acolhimento

Os alunos encontraram as salas de aula já configuradas com o protocolo de rtorno à aula presencial. O uso de máscara segue obrigatório tanto em ambiente externo quanto interno, e há também reomendações a respeito de possíveis suspensões de aulas.

A UFMG também organizou atividades para acolhimento e ambientação, como as aulas introdutórias, e programas, por exemplo, de incentivo à vacinação contra a COVID-19 e combate ao coronavírus, que impediu as atividades presenciais por mais de dois anos. Há novos guias quanto à circulação dos quatro ônibus internos e dos bandejões.

Em Montes Claros e Monlevade, cidades da regiões Norte e Central de Minas que contam com campus da UFMG, também voltaram com as atividades presenciais. O Campus Saúde da UFMG, localizado na Região Leste de BH, já tinha retomado as atividades presenciais no segundo sementes de 2021.

Nas redes sociais, a universidade celebrou o retorno das aulas presenciais em todos os níveis. "Finalmente começaram as aulas presenciais na melhor universidade do Brasil! É uma alegria muito grande ter todos vocês de volta!", publicou a UFMG no Twitter.