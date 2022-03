Após 2 anos, UFSJ volta a oferecer aulas presenciais

A UFSJ vai seguir com rigor todos os protocolos recomendados, além de exigir a comprovação vacinal completa (foto: Universidade de São João Del Rei/Divulgação) Suspensas desde março de 2020, as aulas presenciais voltam a ser uma realidade na Universidade de São João Del Rei (UFSJ). Os alunos da pós-graduação voltam às atividades presenciais na próxima segunda-feira (7/3) e os estudantes da graduação, no dia 21 deste mês.





Em Divinópolis, no Centro-Oeste, o Campus Dona Lindu, com cursos da área da Saúde. Em Ouro Branco, na Região Central, o Campus Alto Paraopeba concentra as graduações tecnológicas da área de Exatas. Além do Campus de Sete Lagoas, também na Região Central.

De acordo com Vanessa Fonseca, coordenadora administrativa do Campus Sete Lagoas, a UFSJ vai seguir com rigor todos os protocolos recomendados, além de exigir a comprovação vacinal completa.

“Limpeza e manutenção das instalações, rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena, uso de máscaras, lavagem das mãos... tudo isso será feito e cobrado. E, em caso de sintomas ou de contato com pessoas contaminadas, servidores e alunos devem comunicar imediatamente às comissões locais de monitoramento a situação em que se encontram”, reforça a coordenadora.

Ainda segundo Vanessa Fonseca, todos os campi estão sinalizados com orientações de biossegurança, em pontos estratégicos, próximos aos quais foram instalados dispensers com álcool gel para higienização contínua das mãos.

“O piso das áreas de circulação foram demarcados com fita amarela; elevadores e bebedouros foram interditados; e as lixeiras passaram a ter as tampas acionadas por pedal. Recebemos também visitas periódicas da Vigilância Sanitária, para verificação das exigências apresentadas no Plano Minas Consciente”, ressalta.