Polícia prende dois suspeitos de assassinato de frentista em Muriaé

Operação de captura foi realizada de forma conjunta entre as polícias Civil e Militar (foto: Rádio Muriaé)

Um jovem de 18 anos e outro homem, de 25, foram presos nessa terça-feira (22/3) pela Polícia Civil, por suspeita de envolvimento no assassinato de um frentista, de 35, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. A operação de captura – realizada em conjunto com Polícia Militar – ocorreu no mesmo dia em que os crimes foram praticados em um posto de combustíveis localizado na BR-356. Outro funcionário do estabelecimento, de 23 anos, também ficou ferido.

“Inicialmente, foi localizado um deles, o mais novo, que teria dado apoio à ação criminosa. E no segundo momento, foi possível prender o suspeito de ser o mandante, um traficante conhecido na cidade”, informou o delegado Tayrony Espíndola, acrescentando que as prisões aconteceram após “uma perseguição ininterrupta”.

De acordo com a autoridade policial, a vítima que morreu não tinha relação alguma com o caso. “O rapaz foi morto por estar no local errado e na hora errada”, comenta.

Por fim, o delegado Tayrony Espíndola disse que já foram feitos os pedidos de prisão temporária, junto à Justiça, para os dois investigados, incluindo outros dois foragidos que também são suspeitos da execução.