Idosa morre em incêndio em Muriaé, na Zona da Mata

Causas do incêndio em Muriaé não foram reveladas. (foto: foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma idosa de 63 anos morreu após um incêndio atingir a casa onde ela morava em Muriaé, na Zona da Mata, no domingo (27/2).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas tomaram conta do segundo andar da residência e o quarto onde a senhora estava, foi destruído pelo fogo.

Os militares isolaram a área e o combate ao incêndio começou por volta da 13h20. De acordo com os bombeiros, a mulher foi encontrada no cômodo já sem vida e com queimaduras por todo o corpo.

A vítima foi levada para a área externa e, logo em seguida, a corporação retornou para a casa e extinguiu as chamas.

Tensão

Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver um volume alto de fumaça e fogo vindo de um quarto no andar de cima da casa.

No vídeo, algumas pessoas que passam pelo local, falam que ainda há alguém lá dentro.

“Ninguém tem uma mangueira do lado de fora? A mãe dela está no quarto”, grita um dos moradores próximos ao local.

No momento da gravação, o Corpo de Bombeiros ainda não havia chegado no local.

Segundo o CBMMG, a perícia técnica foi acionada e o corpo da vítima ficou aos cuidados da Polícia Civil. As causas do incêndio não foram divulgadas.