Bandidos armados levam mais de R$ 13 mil de posto de combustíveis em Minas

Três homens, com idades entre 19 e 29 anos, foram presos e um adolescente, de 16, apreendido após realizarem um assalto a um posto de combustíveis na cidade de Descoberto, na Zona da Mata mineira, na noite de sexta-feira (21/1). Uma câmera de circuito interno de TV flagrou a ação dos criminosos, que levaram R$ 13.210. Outros dois suspeitos de participação no crime estão foragidos.

Em relato à Polícia Militar (PM), o proprietário do estabelecimento, localizado na Região Central do município, disse que três dos autores – um deles armado – invadiram o local e anunciaram o roubo. Nas imagens, no entanto, só é possível ver o momento em que o dinheiro é retirado do escritório do estabelecimento.