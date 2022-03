Alvo de denúncias, supervisora de UBS está de licença e novo gestor assume

Denúncias de preconceito, omissão de atendimento, assédio moral no trabalho e autoritarismo foram feitas por funcionários e moradores do bairro contra Renata Heloísa Cerqueira, supervisora da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Alto Grajaú, em Juiz de Fora

(foto: Bruno Luis Barros/Especial para o EM)