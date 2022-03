'A dona do posto': supervisora de UBS em JF entra na mira de vereadores

Reportagem obteve depoimentos de funcionários e moradores durante visitas realizadas, entre janeiro e março, ao Bairro Alto Grajaú, em Juiz de Fora (foto: Bruno Luis Barros/Especial para o EM) A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Juiz de Fora anunciou nessa sexta-feira (18/3) que vai apurar denúncias de preconceito, omissão de atendimento, assédio moral no trabalho e autoritarismo contra a supervisora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A apuração ocorre após reportagem publicada nessa quinta-feira (17/3)





As denúncias foram reveladas após quase três meses de apuração e investigação jornalísticas. Reportagem publicada nessa quinta-feira revelou depoimentos de funcionários e moradores durante visitas à comunidade realizadas entre janeiro e março. Por receio de represálias, alguns dos relatos foram fornecidos sob condição de anonimato.

"Ocorre que a servidora tem agido em desacordo com o código de conduta de nossa primorosa instituição de saúde, fugindo das suas

responsabilidades, mantendo postura ética profissional duvidosa, sendo agressiva, prepotente, ríspida e arredia [com os usuários]", destaca trecho de um abaixo-assinado, com 190 assinaturas, protocolado junto à Secretaria de Saúde do município em 17 de fevereiro.

Desdobramentos

Agora, em um novo capítulo, Bejani Júnior (Pode) protocolou nessa sexta-feira (18/3), em plenário, um requerimento, com caráter de urgência, que visa agendar uma reunião para discutir as denúncias apresentadas pela reportagem.

Conforme o documento, Ivan Chebli, secretário de Saúde, e a supervisora alvo das denúncias, Renata Heloísa Cerqueira, foram convocados para prestar esclarecimentos.

Além de sugerir a data limite de 25 de março para início dos trabalhos, o proponente da reunião recomenda a participação de servidores da UBS, membros do conselho de saúde local e moradores do bairro que utilizam o atendimento médico fornecido na unidade.

Outro lado

Procurada antes da reportagem inicial, a supervisora da UBS Alto Grajaú, Renata Heloísa Cerqueira, negou todas as acusações e diz que "sempre presou pela melhor técnica". "Atendo a todos sem privilegiar ninguém, seguindo as medidas administrativas e normativas, além de protocolos assistenciais adotados pela Secretaria de Saúde".