Motociclista faz manobra imprudente, é atropelado e morre na estrada

O acidente fatal ocorreu numa reta próximo ao trevo de Curvelo (foto: PMRv)

Um homem, CVB, de 62 anos, que pilotava a motocicleta Honda, placa QXH8A21, morreu na manhã desta sexta-feira (18/3), quando se chocou contra o Nissan Sentra, placa KRQ9F21, dirigido por JCCN. O acidente ocorreu no km 31 da rodovia MG-347, próximo a Curvelo.

Segundo o motorista do Sentra, ele trafegava pela rodovia, no sentido Cristina/Pedralva, com a motocicleta indo à sua frente. De repente, o piloto reduziu para afugentar um cachorro que estava na pista.

Mas segundo JCCN, de repente a moto atravessou na pista, dando a impressão de que iria para uma estrada vicinal, ali existente, mas sem dar sinal e ficou à frente do carro. Ele afirmou não ter tido tempo para frear, por ter sido surpreendido.

O motoqueiro, que foi atirado da motocicleta, ficou bastante ferido e acabou morrendo no asfalto. A morte foi confirmada por um médico do Samu. O corpo foi encaminhado a uma funerária de Curvelo.