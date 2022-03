BH e região tem céu claro sem possibilidade de chuva nesta quarta (23)

Manhã de sol na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A quarta-feira (23/3) vai ser de céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado de Minas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões com previsão de chuva são: Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. Nas outras regiões não há possibilidade de chuva.









Em Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que hoje o dia será de céu claro a parcialmente nublado sem chuvas. A temperatura mínima foi de 15°C, a máxima estimada é de 28°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.





A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas com 35ºC.