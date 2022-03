Polícia esclarece assassinato de mulher durante o carnaval em Minas

Os três presos foram levados para a Delegacia de Nova Ponte, antes de serem transferidos para o sistema prisional (foto: PCMG/Divulgação)

Quatro dias depois de prender um homem de 21 anos e uma mulher, de 34, suspeitos do assassinato de uma mulher, de 57, durante o carnaval, em Indianópolis, no Alto Paranáiba, a Polícia Civil de Nova Ponte prendeu nesta terça-feira (22/3), o terceiro envolvido no crime, um jovem, de 20.

Segundo o delegado Roberto Nazário, de Nova Ponte, que preside o inquérito, a vítima foi encontrada morta, com as mãos amarradas, dentro de casa, no Centro da cidade.

Depois das primeiras investigações e de provas colhidas, o delegado solicitou à justiça mandados de prisão temporária, que foram cumpridos na última sexta-feira e nesta terça.

Com a terceira prisão, todos os suspeitos se encontram no sistema prisional. O inquérito policial, segundo o delegado Nazário, está em fase de conclusão e será remetido à Justiça dentro do prazo legal.

O delegado contou que depois de buscas e rastreamentos, a polícia ouviu testemunhas, chegando, assim, à descrição dos suspeitos.