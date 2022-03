Vacina anticovid para crianças agora só em postos de saúde da PBH; confira

(foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Começa nesta segunda-feira (21/03) a nova fase da campanha de vacinação para o público infantil, entre 5 e 11 anos. A partir de amanhã, pais e responsáveis devem levar as crianças nessa faixa etária para receber a vacina anticovid nos postos de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte e não mais nas escolas. Confira os locais A decisão foi tomada após tendência de queda nos índices de monitoramento e a diminuição de pessoas procurando centros de saúde por problemas respiratórios. As crianças poderão tomar a segunda dose das 8h às 17h, de segunda a sexta.As crianças que já têm oito semanas da primeira dose, sem comorbidades, poderão tomar a segunda dose do imunizante de acordo com o cronograma abaixo:: segunda dose para crianças de 11 anos, sem comorbidades, nascidas de julho a dezembro de 2010, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.segunda dose para crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2012, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.segunda dose para crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de julho a dezembro de 2012, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas.