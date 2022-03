BH: 73,51% das mortes por COVID são de pessoas não vacinadas

Enterro no Cemitério da Paz (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte iniciou a semana com mais 1.443 novos casos de COVID. A capital já registrou 352.112 casos da doença. Durante o fim de semana, 19 mortes foram registradas, totalizando 7.555 vítimas da doença desde o início da pandemia. A maioria dessas mortes é de pessoas que não tomaram a vacina, conforme levantamento feito e divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (14/3). Entre janeiro de 2021 e março deste ano, o município contabilizou 4.982 mortes por COVID: 73,51% são de pessoas não imunizadas.

O levantamento considera as mortes ocorridas a partir do início da vacinação na capital, em janeiro do ano passado. A análise foi feita cruzando bases de dados, onde são registrados casos confirmados, pessoas vacinadas, internações e óbitos.

De acordo com o executivo, das mortes ocorridas em vacinados, 13,41% são de pessoas que receberam apenas uma dose da vacina anticovid. Outros 13,08% das pessoas com esquema vacinal completo que morreram possuíam comorbidades. Ainda considerando os óbitos em vacinados, 44,63% são de pessoas com idade de 80 anos e mais, 34,23% com idade entre 70 e 79 anos e 16,89% de pessoas com idade entre 60 e 69 anos.

Os números reforçam o necessário esquema vacinal completo para evitar situações mais graves da doença que podem levar à morte, como explica o Secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

"Estes dados comprovam, mais uma vez, que as vacinas salvam vidas. Belo Horizonte é um exemplo, com mais de 100% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e cerca de 96% com a segunda dose. É muito importante que todos que já foram convocados tomem a dose de reforço ou adicional, ou ainda a quarta dose. Também precisamos proteger as nossas crianças. As vacinas são seguras e a prefeitura mantém, há mais de um ano e em todas as regionais, postos de vacinação em pleno funcionamento para garantir que todos sejam imunizados", disse.

Os indicadores da COVID em Belo Horizonte permanecerem baixos, no nível verde e com ligeiras oscilações. A taxa de transmissão do coronavírus na cidade continua subindo lentamente. Durante o fim de semana, aumentou de 0,83 para 0,86. Isso significa que cada 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 86.

A ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com a COVID na cidade reduziu de 35,5% para 35,2%. Nas enfermarias, a taxa está estabilizada em 29,5%. Neste momento, Belo Horizonte tem 1.122 pacientes em acompanhamento médico. Os recuperados chegam a 343.435.

Vacinação

A vacinação em Belo Horizonte continua ativa com convocações para aplicação da segunda dose para crianças e ainda ações de repescagem para pessoas já convocadas para a primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose.

As crianças estão sendo imunizadas nas escolas, universidades, um shopping e outros locais. Já a aplicação em adultos está mantida nos Centros de Saúde, pontos de drive-thru ou postos extras. Os endereços, horários de funcionamento, critérios e documentos para a vacinação podem ser conferidos no site da PBH.