COVID-19: março já tem queda de 392% no número de infectados

Em Minas, desde sábado (12/3) não há mais obrigação do uso de máscaras em locais abertos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Do início do mês até agora, foram 76.804 pessoas em Minas que testaram positivo para a COVID-19, frente às 301.639 contaminações da primeira quinzena de fevereiro. O número atual é 392% menor. Os óbitos também apresentam queda, e são 709 neste mês. Em março, nesta mesma época, o estado acumulava 1.191 mortes.





Nas últimas 24h, foram 507 novos casos confirmados e 6 óbitos em todo o estado pela doença. Em 2022, já são 1.052.517 infecções e 4.123 mortes pelo coronavírus.

As internações continuam estáveis em Minas. Os leitos de UTI SUS seguem com 57% de ocupação, mas apenas 6% dos que são exclusivos para a COVID-19 estão ocupados. Da enfermaria, a proporção de leitos ocupados é de 82%, e 4% com casos suspeitos ou confirmados para o vírus.





A cobertura vacinal da população com as duas doses ou dose única ainda está em 76%, sendo que 46% das pessoas buscaram a dose de reforço. Em Minas, 7,5 milhões de reforços foram aplicados.





A cobertura pediátrica é de 58% com a primeira dose, e 4,5% com a segunda. A meta do estado é que todas as crianças fossem vacinadas com ao menos uma dose até o fim deste mês , algo em torno de 1,8 milhões de pessoas.





Belo Horizonte hoje (14/3) faz a repescagem de todos os grupos já convocados, inclusive público infantil, para a vacinação. Os locais podem ser consultados no site da PBH